Vor dem Schauspielhaus Mahnwache für die von der Hamas entführten Geiseln

Mit einer Solidaritätsaktion auf dem Gustaf-Gründgens-Platz will die jüdische Gemeinde an die rund 200 Geiseln erinnern, die sich noch immer in Gefangenschaft der Terrororganisation Hamas befinden. Hierzu soll am Freitag, 10. November, um 15 Uhr vor dem Schauspielhaus ein meterlanger Tisch mit über 200 leeren Stühlen aufgebaut werden, der für den jüdischen Feiertag „Schabbat“ hergerichtet und gedeckt sein wird. Bis 22 Uhr soll der Tisch als stilles Mahnmal stehen bleiben. „Wir müssen uns jede Sekunde klarmachen, dass immer noch über 200 Geiseln gefangen gehalten werden. Diese Aktion trägt dazu bei, an diese Babys, Kinder, Frauen und Männer zu denken. Wir hoffen, dass sie unversehrt wieder zurück nach Hause kommen“, sagte Dr. Oded Horowitz, Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Auch Oberbürgermeister Stephan Keller hat sein Kommen angekündigt.