Elena Solominski war unter den Todesopfern Jüdische Autorin starb bei Brand in Flingern

Elena Solominski hatte sich zeitlebens für die jüdische Gemeinschaft engagiert. Geboren wurde sie 1963 in Kiew. An der Akademie der Wissenschaften der Ukraine promovierte sie in Philosophie. Seit 1993 hatte sie ihren Lebensmittelpunkt in Düsseldorf, kuratierte internationale Ausstellungen, Kultur- und Bildungsprojekte, wie ihr Verlag schreibt. So entstand unter ihrer Leitung im Jahr 2005 das „Deutsche Kulturjahr in Moskau“ und das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ in 2021.