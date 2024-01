Schauspielerin Judith Richter „Ich kann auch eine Drama-Queen sein“

„Jetzt liegt ein reichhaltiges Theaterjahr vor mir“, berichtet Judith Richter. Sie freut sich auf die Uraufführung von „Frost“ am 19. April am Winterhuder Fährhaus in Hamburg. „Ein unglaublich tolles Stück über einen patriarchalen Vater, der seiner Familie am 75. Geburtstag offenbart, er wolle sich nach seinem Tod einfrieren lassen. Das reißt das gesamte Familienkonstrukt auseinander.“ Den Vater spielt Dietrich Hollinderbäumer. Autor ist Richard Kropf, der für Netflix viel beachtete Serien wie „4 Blocks“ und „Kleo“ schrieb. Noch bis zum 4. Februar ist Judith Richter im „Theater an der Kö“ zu erleben. „Das Publikum hat viel Vergnügen an diesem kurzweiligen, frischen, unterhaltsamen Stück“, sagt die Schauspielerin. Eine künstlerische Herausforderung sei jedoch der Silvester-Marathon mit drei Aufführungen gewesen. „Der Wahnsinn“, seufzt sie. „Um Mitternacht mit den Zuschauern rüber zur Kö, zuprosten, Feuerwerk bestaunen, und wieder ab auf die Bühne.“