Bildung in Düsseldorf : Judenfeindliche Sprache an Schulen nimmt zu

Jonas Strauß, Mohan Mehraien, Timo Wache und Antonia Marinovic sind in einem Geschichts-LK der Heine-Gesamtschule. Foto: RP/ctri

Düsseldorf Bei einer Tagung sprachen Wissenschaftlerinnen und Lehrer über den Umgang mit Antisemitismus in Schulen. Vor Ort waren auch Jugendliche der Heinrich-Heine-Gesamtschule.

Es sind bedrückende Zahlen, welche die Polizeistatistik des Bundesinnenministeriums wiedergeben: Demnach sind antisemitische Straftaten 2018 im Vergleich zum Vorjahr von 1504 um 19,6 Prozent auf 1799 Fälle angestiegen. Eine judenfeindliche Sprache ist in Teilen der Gesellschaft wieder salonfähig geworden. Besonders bei Kindern und Jugendlichen sei eine steigende Tendenz zu beobachten, berichtet Olga Rosow. „Immer mehr Lehrer und jüdische Schüler melden sich bei uns, weil sie zunehmende, antisemitische Sprachtendenzen an Schulhöfen bemerken“, sagt die Leiterin der Düsseldorfer Service- und Beratungsstelle für Antidiskriminierungsarbeit und Antisemitismus (SABRA).

Anlass genug für die Servicestelle, zusammen mit der Initiative Bildungspartner NRW eine Fachtagung unter dem Titel „Was tun gegen Antisemitismus?“ bei der jüdischen Gemeinde zu veranstalten. Dabei stellte die Soziologin Julia Bernstein von der Frankfurt University of Applied Science eine Studie vor, die sie in den vergangenen zwei Jahren an 171 Schulen bundesweit durchgeführt hatte. Ausschnitte aus den insgesamt 251 befragten Schüler- und Lehrer-Interviews sollten zu denken geben. So sei die Bezeichnung „Du Jude“ längst als Schimpfwort auf den Schulhöfen gebräuchlich. Viele Lehrkräfte würden zudem gar nicht wissen, dass sie auch Schüler jüdischer Herkunft unterrichten. Dementsprechend sehen sie derartige Tendenzen nicht als Problem an. „Eine Selbstverständlichkeit für jüdische Präsenz in Klassen ist eigentlich nicht vorhanden. Deswegen trauen sich viele Schüler und Lehrer nicht, sich als Juden zu outen. Sie empfinden dafür zu wenig Schutzgefühl“, sagt Bernstein.

Info Tipps für die Prävention an Schulen Internet Unter www.sabra-jgd.de/arbeit findet sich eine Handreichung mit Informationen und Praxistipps gegen Antisemitismus an Schulen. Portal Sabra startet im Frühjahr mit dem Online-Portal Malmad einen virtuellen Methodenkoffer, der Unterrichtsmaterialien und -methoden zur Präventionsarbeit in Schulen anbietet.

Nahezu gleiche Ergebnisse fand auch Marina Chernivsky heraus, die für das Kompetenzzentrum für Prävention der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ebenfalls eine Studie an Schulen durchführte. „Prävention wird vor allem über Historisierung im Geschichtsunterricht vermittelt. Intervention in der heutigen Zeit wird allerdings kaum im pädagogischen Auftrag verortet“, sagt Chervinsky. Dabei dürfe eine gewaltvolle und tendenziöse Sprache auf Schulhöfen nicht verharmlost werden. „Denn das ist meist nur eine Vorstufe von physischer Gewalt.“