Kommen & Gehen :  Jonen-Sports mit neuem Konzept

Düsseldorf Fitness-Fans können an der Berliner Allee im Hightech-Ambiente trainieren. Mit diesem neuen Hauptstandort erweiterte der Unternehmer Marc Jonen sein Angebot, sein Studio an der Kreuzstraße schloss er indes.

Eigentlich wollte Marc-Alexander Jonen nächstes Jahr in neuen Räumlichkeiten ein größeres Wellness- und Sportangebot offerieren. Doch Corona und auch die Inflation hätten ihn dazu gebracht, seine Pläne zu überdenken. „Miete, Nebenkosten und Personalkosten steigen, und es ist noch nicht abzusehen, wie sich das entwickeln wird“, sagt er. Also schloss er sein Studio an der Kreuzstraße und zog komplett in das ehemalige EMS-Studio, das er seit zwölf Jahren an der Berliner Allee betreibt. „Eigentlich ticke ich so, dass ich immer expandieren will. Aber in diesem Moment ist das die bessere Entscheidung“, sagt der Sportwissenschaftler. Dafür hat er das Konzept generalüberholt: Er und sein Team arbeiten weiterhin als Personal-Trainer und bieten ihren Kunden (zu denen auch die Fußballer Jamil Siebert und Raffael gehören) individuelle Betreuung an. Jetzt kommen auch die Hightech-Geräte von Technogym zum Einsatz, für die der Unternehmer auch den Vertrieb übernommen hat. Der Trend zum eigenen „Homegym“, der während der Coronazeit entstand, werde anhalten, glaubt Jonen, Fitness und Gesundheit seien zum Lifestyle geworden und die Gräte mittlerweile „nicht mehr nur funktional. Da geht es auch um Design. Menschen wollen damit einen Status ausdrücken.“