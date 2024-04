„Machen es in Deutschland genau falsch herum“ Vorsitzender der Jungen Union plädiert für Kehrtwende in der Migrationspolitik

Düsseldorf · Johannes Winkel will 2025 erstmals in den Bundestag – und plant seine Kandidatur in Düsseldorf. In seiner Politik setzt der JU-Chef klare Schwerpunkte bei Migrationspolitik und Wirtschaft. Der SPD will er die Wähler aus der Arbeiterschaft abjagen.

20.04.2024 , 12:00 Uhr

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, beim Gespräch in der RP-Redaktion Foto: Bretz, Andreas (abr)