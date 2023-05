Überraschungskonzert in Düsseldorf  Johannes Oerding tritt vor dem Bahnhof auf

Für Johannes Oerding war es genau so ungewöhnlich, so früh ein Konzert vor einem Bahnhof zu spielen, wie es für die Zuhörer um 11.40 Uhr vor dem Haupteingang am Düsseldorfer Bahnhof war, seine Lieder live zu hören. Zuvor hatte er schon in seiner Geburtsstadt Münster in der Bahnhofshalle gespielt.