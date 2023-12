Johanna Antonie Tjaden-Schulte 41-Jährige wird jüngste Vorständin in der Geschichte der NRW.Bank

Vorstandsbüro in der 13. Etage mit Blick über Düsseldorf, ein Jahresgehalt jenseits von 500.000 Euro – und all das mit Anfang 40: Johanna Tjaden hat es geschafft. Zum 1. Oktober wird sie das neue Ressort „Innovation und Transformation“ bei der NRW.Bank übernehmen und damit als jüngster Vorstand in die Geschichte der Förderbank eingehen. „Ich freue mich sehr über die mir anvertraute Aufgabe“, schrieb die 41-Jährige in dieser Woche auf dem Karriere-Netzwerk Linkedin.