Ein Buch über Erfolgreiche Mit Leidenschaft zum Erfolg

Beruflich unterstützt Haas als selbstständiger Berater Unternehmen – vorrangig aus den Bereichen Automobil, Finanzen und Versicherungen – bei der Personal- und Führungskräfteentwicklung sowie in Managementfragen. Darüber hinaus ist er als sogenannter Business Angel unterwegs und investiert in Start-ups aus der Technologiebranche. „Ich beteilige mich an diesen Unternehmen nicht nur finanziell, sondern gebe auch mein Wissen und meine eigenen Erfahrungen als Gründer weiter“, erklärt der 53-Jährige. Er selbst hat nämlich in den vergangenen Jahren bereits rund ein Dutzend unterschiedlicher Firmen – größtenteils erfolgreich – gegründet und verfügt deshalb über ein breites unternehmerisches Wissen, an dem er junge Gründende gern teilhaben lässt.