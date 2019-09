Jobs in Düsseldorf : Karrieretag lockt Tausende Jobsucher an

Düsseldorf Die Jobmesse auf dem Areal Böhler hat mit 87 Ausstellern in diesem Jahr einen neuen Rekord erreicht. 4500 Besucher wurden gezählt.

Der Karrieretag auf dem Areal Böhler hat am Donnerstag eine große Zahl an Besuchern angelockt. Insgesamt 87 Aussteller präsentierten sich auf der Jobmesse, die von Kalaydo gemeinsam mit der Rheinischen Post ausgerichtet wurde. „Die Veranstaltung läuft sehr gut“, freut sich Saskia Thurm, Geschäftsbereichsleiterin der Jobbörse. „Wir hatten schon am Vormittag mehr Besucher als im vergangenen Jahr und mit 87 Ausstellern so viele wie noch nie.“