Arbeitsmarkt Job-Turbo zündet in Düsseldorf langsam

Inzwischen haben 18 Prozent der in Düsseldorf beschäftigten Arbeitnehmer einen ausländischen Pass, wie Brigitta Kubsch-von Harten, Vorsitzende der Geschäftsführung der Düsseldorfer Agentur für Arbeit, ausführt. In Anbetracht der demografischen Entwicklung sei es wichtig, jetzt so viele Arbeitskräfte wie möglich zu gewinnen. „In den nächsten zehn Jahren werden hier über 94.700 Menschen in Rente gehen. Zum Vergleich: In den letzten zehn Jahren waren es in Düsseldorf rund 17.000“, so Kubsch-von Harten.