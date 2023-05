Joachim Gauck in Düsseldorf „Merkel war fähig, die Lügen von Putin zu erkennen“

Nach eineinhalb Stunden sagt Joachim Gauck: „Sie können gehen, wenn es zu lange dauert. Sie sind das Volk.“ Das Publikum lacht und klatscht. Doch was mit Blick auf die Uhr eine scherzhafte Bemerkung ist, umfasst zugleich die Botschaft dieses Abends: Verantwortung übernehmen, politisches Handeln, nicht Stillhalten. Der frühere Bundespräsident hat am Montagabend in Düsseldorf sein Buch „Erschütterungen“ vorgestellt. Zwischen Reiseführern und Kinderbüchern in der vierten Etage in der Thalia Mayersche Droste Buchhandlung ging er auf die großen Themen und Fragen unserer Zeit ein.