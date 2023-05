Empfang in Düsseldorf Immobilienszene diskutiert über Preis der Nachhaltigkeit

600 Gäste und 80 Beschäftigte des Immobilienunternehmens JLL diskutierten am Donnerstag in der Tonhalle über die Themen der Stunde. Marcel Abel, Geschäftsführer von JLL in Deutschland und für das Büro in Düsseldorf verantwortlich, begrüßte das Publikum mit drei Thesen: Bauen ist unattraktiv, Kredite aufnehmen wird schwieriger – und wer nicht saniert, muss Vermietungsverbote fürchten.