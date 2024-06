EM-Spiel am 1. Juli 2024 Jetzt stehen die Teams fürs Achtelfinale in Düsseldorf fest

Die Elf aus Frankreich wird damit zum zweiten Mal in Düsseldorf zu Gast sein. Bereits bei der ersten EM-Partie in der NRW-Landeshauptstadt, am 17. Juni, spielte die Mannschaft in der Arena. Tausende französische Fans waren an dem Tag vom Aquazoo zur Arena gezogen und hatten friedlich gefeiert – ihr Team gewann 1:0 gegen Österreich. Für Superstar Kylian Mbappé war die Partie trotz des Siegs unglücklich: Er brach sich bei einem Zusammenstoß das Nasenbein und trägt seitdem einen Gesichtsschutz.