Investor in Düsseldorf Jetzt meldet auch Interboden Insolvenz an

Jetzt hat auch der Immobilienentwickler Interboden den Gang zum Insolvenzgericht angetreten. Das Unternehmen will sich im Zuge eines Eigenverwaltungsverfahrens sanieren. Dabei bleibt die Geschäftsführung in der operativen Verantwortung und versucht das Unternehmen in enger Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter, der in diesem Verfahren Sachwalter heißt, wieder auf Kurs zu bekommen.