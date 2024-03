Musik in Düsseldorf Jetzt kommt die „Jazz City Bilk“

Schon jetzt gibt es drei Orte in Bilk (von denen die Initiative für das neue Projekt ausging), an denen regelmäßig Jazz den Ton angibt: donnerstags und freitags im Bistro Pure Note an der Brunnenstraße, samstags auf dem Aachener Platz und die ganze Woche über in der Jazz Schmiede, wo auch eine Infotafel hängt, die an die Ausstellung „Jazz City Düsseldorf“ erinnert. Eben diese hat einst Peter Weiss mit entworfen. Der ist als bundesweit bekannter Schlagzeuger eine feste Größe in Deutschlands Jazz-Szene und sorgt im Vorstand des Vereins „Jazz in Düsseldorf“ für hochkarätige Kultur in Bilk und für die Stadt.