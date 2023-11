Finanzen in Düsseldorf Der Oberbürgermeister räumt den Doppelhaushalt ab

Die Stadtspitze rückt vom Vorhaben ab, erstmals einen Doppelhaushalt auf den Weg zu bringen. Noch im September hatten Oberbürgermeister Stephan Keller und Kämmerin Dorothée Schneider der Politik einen Etatentwurf für zwei Jahre (2024 und 2025) vorgelegt. Nun soll in der Sitzung des Stadtrates am 14. Dezember doch nur ein Plan für ein Jahr beschlossen werden, wie Keller am Montag unserer Redaktion sagte.