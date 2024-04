26 Grad im April Jetskis auf dem Rhein und Beachvolleyball am Strand

Noch viel mehr los war aber an den Rheinufern, allen voran am Paradiesstrand. Sonnen, grillen, Beachvolleyball spielen – an dem Sandstrand herrschte richtige Sommerstimmung. Es war aber nicht nur warm, sondern auch windig: Auf der Rheinwiese in Oberkassel stiegen darum viele Drachen in den Himmel.