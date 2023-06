Neues Leben hinter der Kamera Jenny Jürgens stellt ihre Fotos aus

In München stellte Jenny Jürgens bereits aus, dann in Hamburg, und jetzt ist Düsseldorf an der Reihe. Mit der Schau in der Part2Gallery zeigt sie somit erstmals ihre Fotografien in ihrer Heimatstadt. Diese Kunstform wurde für sie über die Jahre immer mehr zu einer Chance, Freiheit und inneren Frieden zu finden, wie sie bei der Präsentation der Werke am Donnerstag sagte. „Allein mit der Kamera – das ist ein fast meditativer Prozess für mich.“