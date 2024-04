„Chantal im Märchenland“ Schauspieler kommen zu Fragerunde in den Ufa-Palast

Das große Thema des Films sei die Freundschaft, denn sie sei das Wichtigste, was es gibt, so Haase, die für die Filmtour das Osterfest um eine Woche nach hinten verlegt hatte. Und so lagen sich auch am Ende der Veranstaltung vier Freundinnen glücklich in den Armen, da sie für das großes Abschlussfoto nach vorne kommen durften. Sie waren den Schauspielern aufgefallen, weil sie selbst gebastelte „Fack ju Göhte“-Shirts trugen. „Ich habe alles in meinem Leben erreicht“, rief eines der Mädchen glücklich.