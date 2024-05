Brand an der Lichstraße schockt Düsseldorf Feuerwehr bekämpft im Jahr mehr als 1000 Wohnungsbrände

Drei Tote und 16 Verletzte beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus sind eine verheerende Bilanz. Brände mit solch schlimmen Auswirkungen sind in Im aktuellen Fall in Flingern hat dies sicherlich auch mit der Uhrzeit zu tun. Es war Nacht, viele Menschen lagen in ihren Betten und schliefen. Das Feuer entstand im Erdgeschoss und schlug rasch an der Vorder- und Rückseite des Hauses hoch und breitete sich aus. Das katastrophale Geschehen dürfte durch die ausgelöste Explosion noch verschärft worden sein.