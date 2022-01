Bildung in Düsseldorf : Ein iPad für jeden zweiten Schüler

Im vergangenen Jahr mussten die Schüler des Albrecht-Dürer-Kollegs mehrere Wochen ohne eine zuverlässige Internet-Verbindung auskommen. Im Bild: Lukas Keil (l.) und Maik Verstraten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Pandemie treibt die Digitalisierung der Schulen voran. Die Stadt will das Land stärker an den Kosten beteiligen, die in den vergangenen Jahren sprunghaft gestiegen sind.