Veranstaltungen in Düsseldorf „Jazz City Bilk“ an Pfingsten

In der Jazz-Schmiede geht es an diesem Wochenende ebenso rund wie im Bistro Pure Note an der Brunnenstraße, im Bürgerhaus Bilk, im Café Sperrmüll, im Salzmannbau und in der Schleuse 2 im Bilker Bunker. Bei „Jazz City Bilk“ wird aus der Jazz-Welt einiges geboten – auch für den Nachwuchs. Denn nicht nur Profis sind da am Werk. Auf der „Young Stage“ im Salzmannbau können sich Menschen unter 30 engagieren, und die Schüler der Gitarrenakademie Düsseldorf wollen gleichfalls zeigen, was junge Menschen, die erst am Beginn ihrer Karriere stehen, musikalisch so drauf haben. Dank der Unterstützung der Bezirksvertretung 3 konnte bei mehreren Veranstaltungen auf Eintrittsgeld verzichtet werden.