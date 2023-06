Bauprojekt in Düsseldorf Die berühmte Jauch-Kuppel steht noch im Freien

So nah am Flughafen und in direkter Nähe zum zugehörigen ICE-Bahnhof – das hat eine Menge Vorteile, aber zumindest bei einem Baustellenfest des Euref-Campus am Freitag auch einen Nachteil. Denn die startenden Flugzeuge sind alle paar Minuten zu hören – was aber auch damit zu tun hat, in welche Richtung sie an diesem Tag starten. Für die Zukunft kann Bauherr Reinhard Müller jedenfalls Entwarnung für die Mieter geben, denn der Campus wird ja keine Open-Air-Veranstaltung bleiben: „Wenn erst einmal unser Dach drauf ist, dann hört man nichts mehr, das ist Schallschutzklasse 5.“