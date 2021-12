Für Flutopfer in Düsseldorf : Japanische Partnerpräfektur spendet 25.000 Euro

Für Flutopfer in Düsseldorf

Düsseldorf Im Juli richteten Regen und Hochwasser auch in Düsseldorf große Schäden an. Jetzt hat die Landeshauptstadt eine Spende über 25.000 Euro für die Flutopfer erhalten – von der japanischen Partnerpräfektur Chiba.

Die Stadt Düsseldorf hat für die Hochwasser-Betroffenen eine Spende über 25.000 aus der japanischen Partnerpräfektur Chiba erhalten. Das Geld wird einer Mitteilung der Stadt zufolge zwischen den Bezirksvertretungen 7 und 8 aufgeteilt und so den Betroffenen im Südosten direkt zugute kommen. Gouverneur Kumagai Toshihito schickte zudem ein persönliches Schreiben an Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU).

Keller zeigte sich von der Geste gerührt und bedankte sich bei Gouverneur Kumagai und „unseren Freundinnen und Freunden in Chiba“. Die Beziehungen zwischen Düsseldorf und Japan seien trotz der großen Entfernung sehr eng, so Keller, „und ich werte es als besonderes Zeichen der Freundschaft und Solidaritätsbekundung, dass die Präfekturverwaltung sich mit dieser Spende am Wiederaufbau der betroffenen Grundstücke beteiligen möchte.“