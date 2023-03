Ausländerbehörde Düsseldorf Japanische Gäste hängen in der Luft

Die Situation in der städtischen Ausländerbehörde belastet den Aufenthalt von japanischen Austauschstudierenden an der Heinrich-Heine-Universität schwer. Sie erhalten oft kein Visum, auch mit der ersatzweisen Fiktionsbescheinigung hapert es regelmäßig. Bei der Rückreise werden deswegen einige von ihnen an den EU-Außengrenzen festgehalten und verhört. Harald Conrad, Professor des Instituts für Modernes Japan, spricht von unhaltbaren Zuständen. Die Stadt hält dagegen: „Diese pauschale Behauptung kann nicht bestätigt werden.“ Wenn Anträge nicht vollständig eingereicht würden, könnte es sein, dass Verwaltungsvorgänge nicht unverzüglich abgeschlossen werden könnten.