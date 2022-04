Groß-Event in Düsseldorf : Japanischer Generalkonsul erwartet Japan-Tag ohne Einschränkungen

Der Japan-Tag 2019 Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zwei Jahre lang musste eines der begehrtesten Events der Stadt ausfallen, nun soll es wieder stattfinden. Tausende Besucher werden dann nach Düsseldorf strömen. Die Beteiligten freuen sich auf die langsame Rückkehr zur Normalität.

Der japanische Generalkonsul Kiminori Iwama geht davon aus, dass der Japan-Tag in Düsseldorf am 21. Mai ohne größere Einschränkungen stattfinden kann. „Bereits jetzt freuen wir uns auf das Fest, das in vollem Empfang wie vor der Corona-Pandemie stattfinden kann“, sagte er am Montagabend bei einem Empfang anlässlich des Kirschblütenfestes auf der Galopprennbahn in Grafenberg. Man werde sich große Mühe geben, das Fest erfolgreich auszurichten.

Der Japan-Tag gilt als einer der Höhepunkte des Düsseldorfer Veranstaltungskalender, musste aber wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren ausfallen. Für Iwama, der im März 2020 den Posten in Düsseldorf übernommen hat, ist es somit das erste Mal, dass er das Ereignis live erlebt. Zum Programm gehören üblicherweise viele kulturelle, sportliche und musikalische japanische Angebote – und ein großes Feuerwerk. Tausende Cosplayer, die sich als ihre liebsten Manga- und Anime-Figuren verkleiden, sind dann in der Stadt unterwegs.

Auch Bürgermeister Josef Hinkel (CDU) warb bei dem Empfang für den Japan-Tag, den er „ein ganz besonderes Aushängeschild für Düsseldorf“ nannte. Man kehre in diesem Jahr schrittweise in die Normalität zurück, die Veranstaltung im Mai sei ein Teil davon: „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Japan-Tag fröhlich feiern können.“

Der Netzwerkabend zum Kirschblütenfest ersetzte den wegen Corona entfallenen Neujahrsempfang, den die Landeshauptstadt und die landeseigene Wirtschaftsförderung üblicherweise für die japanische Wirtschaft ausrichten. Es zeigte sich aber, dass der Anlass mindestens genau so gut zu feiern ist wie das neue Jahr. „Die Kirschblüte ist nicht nur ein Symbol der Vergänglichkeit, sondern steht auch für Erneuerung und Hoffnung“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP).