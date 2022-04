Am 21. Mai 2022 : Japan-Tag in Düsseldorf findet nach Corona-Pause wieder statt

Foto: Bretz, Andreas (abr) 22 Bilder Die schönsten Bilder vom Japan-Tag 2019 in Düsseldorf

Düsseldorf Der Japan-Tag gehört zu den beliebtesten Kulturfesten in NRW – und kehrt 2022 nach coronabedingter Zwangspause zurück. Am 21. Mai steht an der Düsseldorfer Rheinpromenade dann wieder alles im Zeichen Japans. Auch das Feuerwerk findet statt.

(kess) Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet der Japan-Tag in diesem Jahr wieder statt. Wie Düsseldorf Tourismus am Freitag mitteilte, wurde der bislang fragliche Termin am 21. Mai jetzt festgezurrt. Der Japan-Tag gehört zu den beliebtesten Kulturfesten in NRW und zieht mit seinem Flair, vielen Aktionen und großem Feuerwerk am Rhein regelmäßig Hunderttausende Besucher an.

Jetzt soll das Fest wieder in altbekannter Form stattfinden. In der Mitteilung heißt es, dass Gäste aus dem In- und Ausland an der Rheinuferpromenade ein vielfältiges Angebot aus Musik, Tanz, Sport und Kulinarik sowie zahlreiche Informations- und Mitmachzelte erwartet. Zudem gibt es drei Bühnen, auf denen die traditionelle Kultur Japans ebenso wie moderne Pop-Kultur und typische Sportarten des Landes vorgestellt werden. Am Abend wird der Japan-Tag mit einem Feuerwerk beschlossen. In diesem Jahr soll es unter dem Motto „Miteinander für Frieden und Freundschaft“ stehen und in 25 Minuten fünf verschiedene Szenen zeigen.

Entlang der Promenade werden Ausstellungs- und Verkaufsstände rund um die japanische Kultur aufgebaut. Dazu gibt es unter anderem Vorführungen japanischer Kampfkunst, einen Karaoke-Wettbewerb und eine Cosplay-Modenschau. Veranstalter des Japan-Tages sind das Land NRW und die Japanische Gemeinde.

Das Kulturfest findet zum 19. Mal statt, offiziell eröffnet wird es um 12.30 Uhr auf der Hauptbühne am Burgplatz. Dazu sprechen der japanische Generalkonsul in Düsseldorf, Kiminori Iwama, Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und der Präsident des Japanischen Clubs, Manabu Miyamoto, Grußworte und schlagen danach symbolisch ein Sake-Fass an.

Am Mittwoch, 25. Mai, findet zudem auch der „Wirtschaftstag Japan“ im Hotel Kö59 statt. Düsseldorf und Japan sind seit Langem auch wirtschaftlich eng verbunden, die hiesige Japanische Diaspora ist die drittgrößte Europas.

