Forschung in Düsseldorf Warum Frauen ihre Führungspositionen schneller verlassen

Zur Person

Professur Janine Maniora (38) ist eine der jüngsten Professorinnen der Uni Düsseldorf und wurde 2021 an den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre berufen, Schwerpunkt: Finanzbuchhaltung. Zuvor hatte sie bereits eine Professur an der TU München und war Gastforscherin an der University of Central Florida. Studiert und promoviert hat sie an der Ruhr-Uni Bochum – mit Aufenthalten in San Diego, Peking, Shanghai, New York und Boston. An ihrem Lehrstuhl erlebt sie wachsendes Interesse junger Frauen an Betriebswirtschaft: Mittlerweile sind 46 Prozent der Studierenden weiblich.

Praxis Maniora ist auch mit der praktischen Seite der Wirtschaft vertraut: Soeben wurde sie in den Aufsichtsrat von PwC Deutschland berufen, einer Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit mehr als 14.000 Mitarbeitern.