Botschafterin für Tierwohl Jana Ina wünscht sich ein Hunde-Rudel

Schon als sie noch Jana Ina Berenhauser hieß und in Brasilien lebte, war sie ganz jeck auf Hunde. „Meine Oma hatte einige Dobermänner, die ich so sehr geliebt habe“, erzählte die Moderatorin am Dienstag in Düsseldorf. Das hat sie besonders beeindruckt: „Meine Tante saß im Rollstuhl, und Xana gab ihr sozusagen Hände und Füße. Sie holte die Zeitung und machte Türen auf und war dabei so lieb und anhänglich.“ 1999 kam sie nach Deutschland, wo sie dank ihres Urgroßvaters Wurzeln hat – am Montag feierte die Wahl-Kölnerin ihren 46. Geburtstag. „Damals war das erste, was ich mir zugelegt habe, ein Hund: Meinen Dackel Tyson. Er war sozusagen der erste wichtige Mann in meinem Leben.“ Später lernte sie den Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella kennen, den sie auch heiratete. 18 Jahre wurde das freche Kerlchen Tyson, durfte mit den Kindern die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum „auspacken“ – so wie heute Cici, die dreijährige Mischlingshündin aus Ungarn, die Zarrella aus der Tierstation gerettet hat. „Sie ist unser Engelchen, am Anfang von Corona – im März 2020 – kam sie zu uns und gab uns und auch unseren Kindern viel Trost.“ Sie ist überzeugt: „Ein Leben ohne Tiere geht gar nicht.“