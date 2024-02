Auf den Spuren arrangierter Ehen und einer großen Liebe Jan Wellem und Liebe auf den ersten Blick

Was in Märchen und Hollywood-Filmen so romantisch im Turnier entschieden wird, wurde in der Realität durch regen Briefwechsel angebahnt. Mit einer Ausnahme. Jan Wellem, gerade 18 Jahre alt, lernte in Wien Maria Anna Josepha kennen und war gleich schwer verknallt. „Damals durften aber nur Herrscher heiraten“, erzählt die Historikerin. Jan Wellem war dafür eigentlich noch zu jung. Doch sein Vater, Kurfürst Philipp Wilhelm, wollte sich die Vorteile einer Ehe zwischen seinem Sohn und der Erzherzogin aus Österreich nicht entgehen lassen. Deshalb trat er an den Junior das Herzogtum Jülich-Berg ab und machte so den Weg frei für eine Liebesheirat. Leider waren dem Paar nur elf gemeinsame Jahre in Düsseldorf vergönnt, die kinderlos blieben. So musste Jan Wellem nach Maria Anna Josephas Tod 1689 erneut auf Brautschau gehen. Der Kurfürst trauerte seiner großen Liebe sehr nach. Anna Maria Luisa de Medici wurde schließlich als seine zweite Gemahlin ausgewählt. Da Jan Wellem sich weigerte für die Hochzeit nach Florenz zu reisen, wurde die Ehe in seiner Abwesenheit geschlossen und Anna Marias Bruder übernahm bei der sogenannten „Handschuh-Hochzeit“ die Vertretung für den abwesenden Bräutigam. Der ließ ich auch nicht zum Vollzug der Ehe blicken. Wieder musste der Bruder ran, um symbolisch einzuspringen. Erst nach Jahren lernten sich die beiden persönlich kennen, waren sich offenbar gleich sympathisch und verbrachten zufriedene Ehejahre miteinander.