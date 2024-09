Jan Josef Liefers und Anna Loos in Düsseldorf Zwei Krimi-Stars zeigen eine „etwas andere Eheberatung“

Im August dieses Jahres haben Anna Loos und Jan Josef Liefers ihren 20. Hochzeitstag (auch Porzellanhochzeit genannt) gefeiert. Bei einem Auftritt in der Show „Knapp Daneben – Musik & Talk mit Heiner Knapp“ im Rundfunk Berlin-Brandenburg sagte Loos, den Begriff „Porzellanhochzeit“ finde sie sehr passend: „Weil das alles fragil ist. Zwei Leute treffen aufeinander und verbringen ihre Leben miteinander. Wenn man das wirklich intensiv macht, dann ist das natürlich nicht ohne Hürden. Und am Ende bedeutet es, dass man als Mensch an sich arbeiten muss. Es macht keinen Sinn, an dem anderen rumzuschrauben, das bringt nichts. Ich muss halt an mir arbeiten, und das ist auch was Tolles, was einem eine Beziehung schenkt als Erkenntnis. Wir sind sehr gutes Porzellan.“