Nachts im Sir Walter : Jan Delay mit Überraschungsauftritt in Düsseldorfer Club

Düsseldorf Am Wochenende gab es die ersten Auftritte und Konzerte zur MTV Music Week in Düsseldorf, aber dieser Gig war nicht angekündigt: Der Musiker legte in der Nacht zu Sonntag einige Stunden im Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee auf.

Die MTV Music Week in Düsseldorf hat schon zu Beginn eine dicke Überraschung gebracht: Musiker Jan Delay hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Stunden lang im Club Sir Walter in der Stadtmitte aufgelegt und den tanzenden Gästen ordentlich eingeheizt.

Betreiber Walid El Sheikh hatte vorher lediglich einen „Secret DJ Gig“ angekündigt, den Namen seines Gastes aber geheimgehalten. Das reichte aber schon, dass die Schlangen vor dem Club zu dem besonderen Anlass noch einmal länger waren als sonst.

„Jan Delay ist ein cooler Typ; bodenständig nahbar und einfach angenehm“, sagt Clubbetreiber Walid El Sheikh über den Musiker. Er sei der perfekte Überraschungsgast gewesen, weil sich sehr viele unterschiedliche Zuhörer auf seine Musik einigen könnten – „die jüngeren Leute, die zu uns kommen, aber auch ihre Elterngeneration“.