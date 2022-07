Ein Jahr nach dem Hochwasser : Der „Flutwagen“ fährt von Düsseldorf an die Ahr

Die Brüder Joachim und Johannes Johänning sind die Initiatoren des „Flutwagens“ (v. l.), Svenja Heweling und David Salomon Wagenbauer. Foto: Tino Hermanns

Düsseldorf Ein Jahr nach der verheerenden Flut in NRW und Rheinland-Pfalz erinnern der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly und sein Team daran, dass immer noch viel zu tun ist. Der „Flutwagen“ fährt ab Donnerstag durchs Ahrtal.

Von Düsseldorf aus ist ein „fahrendes Mahnmal“ an die Ahr unterwegs. Die drei Affen, die nichts sehen, hören und sagen wollen, sind von Satiriker Jacques Tilly und seinem Team den Versicherungen, der Politik und der Bürokratie zugeordnet worden. Sie sollen in Schutt, Trümmern und Wellen stehend daran erinnern, dass den Flutopfern an der Ahr und in der Eifel unbürokratische und schnelle Hilfe zugesagt wurde. „Daran zweifeln inzwischen viele“, sagt Johannes Johänning. „In vielen Orten in dem Flutgebiet sieht es auch ein Jahr nach der Katastrophe noch so aus wie in Städten nach einem Bombenangriff.“

Vor einem Jahr war Joachim Johänning, der eine Zweitwohnung im rheinland-pfälzischen Ahrensberg besitzt, in der Gegend von Bad Münstereifel im Auto unterwegs. „Eine innere Stimme riet mir, nicht meinen ursprünglich geplanten Weg fortzusetzen, sondern nach Nettersheim, also den Berg hinauf, abzubiegen“, erinnert sich der Kulturaktivist. „Hätte ich das nicht gemacht, hätte mich die Flutwelle voll erwischt.“ Dankbar, nicht zu den Toten zu gehören, engagierte sich der gebürtige Düsseldorfer für die Fluthilfe und initiierte jetzt mit seinem Bruder den „Flutwagen“.

„Auch wenn die Welt durch den Ukraine-Krieg und Klimawandel am Abgrund steht, dürfen diese Menschen nicht vergessen werden. Politik, Bürokratie und Versicherungen sind nach wie vor gefordert und dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen und sich hinter dem allgemeinen Vergessen verstecken“, mahnt Joachim Johänning an. „Es gibt 182 direkte Todesopfer der Flut in zwei Bundesländern und unzählige indirekte Opfer. Viele Familien stehen vor dem Ruin. Die Solidarität mit den Menschen in der Flutregion darf nicht nachlassen.“