Nach Besuch an der Heine-Uni : Jacques Tilly verschenkt Trump-Kopf an Studenten

Düsseldorf Ein echter Tilly für die Studentenbude: Ein Politik-Student der Heine-Uni hat sich einen Teil des Trump-Wagens von Jacques Tilly gesichert. Er hatte den Künstler einfach bei einer Veranstaltung in der Uni darauf angesprochen.

Es gibt einige Düsseldorfer, die der Auffassung sind, dass Wagenbauer Jacques Tilly als Dozent oder Professor an einer Hochschule lehren sollte. Jetzt war er an der Heinrich-Heine-Universität zu Gast und sprach vor Studierenden darüber, wie es gelingt, Kritik auf den Punkt zu bringen. Sehr gerne hätte er ein Exemplar von dieser Kunst gewordene Haltung bei sich zu Hause, sagte Adrian Fischer-Fels und ging nicht davon aus, dass dies möglich sein könnte. „Doch, geht“, versicherte Tilly. Am Montag haben sich der Bildhauer und der Student in der Wagenbauhalle getroffen. Dort nahm Fischer-Fels den Kopf von Donald Trump in Empfang.