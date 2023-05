Jacques Tilly gab einen Workshop für vom Krebs Betroffene Einmal nicht an das K-Wort denken müssen

Sandra hat sich ganz bewusst für eine Krone entschieden, denn „es gibt doch diesen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Ich habe meinen Brustkrebs hinter mir gelassen und schaue jetzt nach vorn“, sagt sie und fügt hinzu: „Die Krone wird gebrochene Zacken haben und der Ring wird mit all den Menschen verziert, die mir in dieser schwierigen Zeit beigestanden haben.“ Am Nebentisch saß eine Wasserfrau. Für Barbara verbindet die Figur die beiden Symbole, die für das Leben stehen: Wasser und der weibliche Körper. „Ich wusste ganz genau, was ich machen möchte, und ich habe auch schon einen Platz ausgesucht, wo die Wasserfrau stehen wird“, verrät sie und man merkte ihr an, wie stolz sie auf ihre Schöpfung ist. Elina ist mit ihrem Mann Fabian gekommen. Auch sie weiß schon, wo ihr Pilz stehen wird. „Ich arbeite in der Hochschule und er wird einen festen Platz in meinem Büro bekommen“, sagte sie. Ihr Mann, selbst Künstler, gab ihr den Tipp, dem Fliegenpilz symbolisch zwei Stile zu geben. „Ich stehe ja auch auf zwei Beinen. Das wird ihn zu etwas Besonderem machen.“