„So funktioniert keine Partnerschaft“ CDU-Chef Jarzombek wünscht sich breites Ja zur Oper – und kritisiert Grüne

Insgesamt steht Jarzombek voll hinter dem Opernprojekt. „Zu einer prosperierenden Stadt gehört auch eine Weiterentwicklung in architektonischer und kultureller Hinsicht“, sagte er. Entsprechend ist es aus seiner Sicht auch keineswegs nur im Interesse einer kleinen Minderheit, dass der Neubau kommt: „Eine Oper hat einen hohen Symbolwert, sie kann Strahlkraft entwickeln und sie ist auch ein Argument für Unternehmen, die über eine Ansiedlung in Düsseldorf nachdenken.“ Mit einer spannenden neuen Oper betreibe die Stadt Düsseldorf auch Tourismus- und Wirtschaftsförderung. Dass beim Standort am Wehrhahn zudem unter anderem die Musikschule integriert werden könne, mache das Projekt noch attraktiver. „Es ist zudem eine Chance für diese Ecke der Innenstadt, sich nach dem Hin und Her um die Kaufhäuser wieder positiver zu entwickeln.“