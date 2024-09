Italienisches Festival feiert Premiere in Düsseldorf Bella Italia am Rhein mit Pasta, Pizza und Vino

Zum Festival gehörte auch ein Rahmenprogramm in der Stadt. Im Club Eight am Rathausufer stieg eine After Festival Party. Außerdem zeigten vier Offräume Kunst, Kultur und Literatur. Zum Festivalauftakt stellen das Cultoris auf der Duisburger Straße, die Galerie Parkkultur Neubrückstraße und die Parkkultur in ihren neuen Räumlichkeiten an der Graf-Adolf-Straße schon seit Anfang September Arbeiten italienischer Künstlerinnen und Künstler aus. Alice Pizarro präsentierte in der Parkkultur zum Beispiel gemeinsam mit Wladi Wimwim und Ernst Grandamor die Leseperformance „D@NTXT“, eine Version von Dante Alighieris „Die göttliche Komödie“. Der Düsseldorfer Maler und Performance-Künstler Walter Maria Padao schuf live mit Action-Painting ein Bild, das am 20. September für einen guten Zweck versteigert werden soll.