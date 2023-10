Ironische Kirchenkritik Italienische Polizei verbietet Tilly-Wagen vor Vatikan

Doch die Figur, die einen Bischof zeigt, der selig lächelt und in einer zwischen zwei Kreuzen aufgehängten Hängematte schlummert, konnte im Rahmen der Demo gar nicht erst gezeigt werden. Der sarkastische Spruch „12 Jahre schonungslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle“ auf der Hängematte wurde für die Demo auf Englisch übersetzt. Bereits am Freitag seien sie mit dem Wagen in Rom angekommen, sagt Hinz. Am Kolosseum habe es „Knöllchen“ gegeben, mit der Begründung, die Sicht auf ein historisches Monument sei behindert. Auf dem Rückweg seien sie wieder in eine Kontrolle gekommen und von Beamten zurück zu einem Hotel eskortiert worden. Seitdem observierte die Polizei durchgehend den Wagen. Am Samstag hätten sie gesagt bekommen, dass es ein generelles Verbot gebe, den Wagen in die Stadt zu fahren.