Italienische Fans feiern in Düsseldorf „Ganz Gerresheim hat gebebt“

Düsseldorf · Ein Ausgleich in letzter Minute ließ die Fans der italienischen Mannschaft am Montagabend jubeln. Besonders feierten sie in Little Italy in Gerresheim. Wie sie den Abend dort erlebt haben.

25.06.2024 , 18:02 Uhr

Hunderte Fans verfolgten das Spiel am Montagabend auf der Straße vor dem Lokal Gattopardo. Foto: RP/Angelo Esposto

Um zu beschreiben, wie der Montagabend in Little Italy auf der Heyestraße war, braucht Salvatore Cavallo nur zwei Worte: „Emotion pur“. Das letzte Gruppenspiel der italienischen Mannschaft gegen Kroatien haben hunderte italienische Fans auf der Straße verfolgt – und nach dem Abpfiff dort ausgelassen gefeiert. In der letzten Minute der Nachspielzeit konnte Mattia Zaccagni noch den Ausgleich zum 1:1 erzielen und so Italiens Verbleib im Turnier sichern. Für die Fans gab es da kein Halten mehr. „Ganz Gerresheim hat gebebt“, sagt Cavallo. Viele Italiener verfolgten das Spiel bei einer Art Public Viewing, Angelo Esposto hatte einen Fernseher vor seinem Lokal Gattopardo aufgestellt. Auch nebenan im Bistro Italy lief das Spiel, weitere der mit italienischer Fahne beflaggten Lokale zeigten die Partie in ihren Innenräumen. Das Epizentrum der italienischen Fanmenge sammelte sich vor Espostos Lokal, die Polizei sperrte Teile der Straße für den Verkehr. Wie Fans noch an Karten für die Achtelfinals kommen Euro 2024 Wie Fans noch an Karten für die Achtelfinals kommen Der ganze Abend sei sehr emotional gewesen, erinnert sich Cavallo am Tag danach bei Gattopardo. Die kroatische Mannschaft sei ein schwieriger Gegner gewesen, bis zur letzten Minute habe man gezittert. „Die Vorrunde zu überstehen, ist immer eine Qual“, kommentiert Maria Bianco das Spiel der Italiener. Auch sie sitzt am Dienstag wieder vor dem Lokal und schwärmt von den Erlebnissen Montagabend: „Das ist ein einzigartiges Erlebnis“. „Beim Tor sind die Leute fast an die Decke gesprungen“, sagt Cavallo. Die Fans hätten geschrien und gejubelt, manche auch geweint, Fremde hätten sich in den Armen gelegen und auch Kinder feierten das Ergebnis, das sich für viele wie ein Sieg anfühle. Nach dem Spiel ließen die Fans ihrer Freude freien Lauf, davon zeugen unter anderem auch Bilder in den sozialen Netzwerken: Eine feiernde und jubelnde Menge ist dort zu sehen, viele schwenken große Italien-Flaggen – sogar eine, die sich nur mit mehreren Menschen tragen lässt. Drittes EM-Spiel war ein „friedliches Fußballfest“ – trotz Verkehrsstörungen Bilanz der Düsseldorfer Polizei Drittes EM-Spiel war ein „friedliches Fußballfest“ – trotz Verkehrsstörungen Vito Tatti, der die Bilder online teilte, beschreibt diese Momente als „Ekstase“: „Man hat über nichts mehr nachgedacht, nur jeden um sich herum umarmt“, sagt er. Zahlreiche Menschen seien noch nach dem Spiel zum Feiern auf die Straße gekommen. „Gestern waren wir alle Freunde und jeder hat sich einfach mitgefreut“, sagt Tatti. So auch ein Rheinbahn-Fahrer der Linie U73, die durch die Heyestraße fuhr und erst von den Fans aufgehalten wurde, dann mit wehender Italienflagge und unter großem Jubel weiterfuhr. Wenn Italien spielt, sei es auf der Heyestraße immer voll, von Spiel zu Spiel werden es mehr Leute, beobachtet auch Filip Sammarco, dessen Vater das Bistro Italy betreibt. Nun hoffen alle Fans auf einen möglichst langen Verbleib der Italiener im Turnier, man würde gern auch auf die deutsche Mannschaft treffen. Am Samstag steht zunächst die Schweiz im Achtelfinale gegen Italien auf dem Platz. „Das wird schwierig, aber das kriegen wir schon hin“, ist sich Sammarco sicher.

(akir)