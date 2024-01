IT-Experten suchen nach der Ursache Handwerkskammer Düsseldorf ist teilweise offline

Die Website der Düsseldorfer Handwerkskammer wird in dieser Woche voraussichtlich nur sehr eingeschränkt nutzbar sein. „Wir haben die Störung vor dem Wochenende festgestellt und arbeiten gemeinsam mit unserem IT-Dienstleister ODAV an einer Lösung“, sagt Kammersprecher Alexander Konrad. Betroffen seien sechs der sieben Kammern in NRW. Eine Ausnahme bilde nur Münster.