Energiegewinnung Ist Windkraft in Düsseldorf möglich?

Kläranlagen gehören mitunter zu den größten Stromfressern einer Kommune. Alleine das Klärwerk Süd verschlingt 18 Millionen Kilowattstunden jährlich. Spätestens mit dem Anstieg der Strompreise arbeitet der Stadtentwässerungsbetrieb (SEBD) daher mit Nachdruck an einem Konzept, das Klärwerk energieneutral zu bewirtschaften. Dabei spielt auch Stromerzeugung per Windkraft eine Rolle. Von den natürlichen Gegebenheiten sei der Standort in Hamm ideal – rund fünf Millionen Kilowattstunden Strom ließen sich mit einem einzelnen Windrad pro Jahr direkt vor Ort erzeugen.