Wirtschaft in Düsseldorf : Düsseldorf ist stark exportorientiert

Düsseldorf Die Niederlande und Frankreich bleiben die wichtigsten Auslandskunden für hiesige Firmen, aber das Osteuropageschäft legt zu.

In der Tat weisen gerade die Schwellenländer wie China, Indien, Russland und Brasilien deutlich höhere Wachstumsraten auf, als die reiferen Volkswirtschaften der EU. So wächst die Wirtschaft im Reich der Mitte in diesem Jahr voraussichtlich 6,2 Prozent, auf dem indischen Subkontinent legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vergangenen Jahr um 7,2 Prozent zu, für das laufende Jahr werden um die fünf Prozent Wachstum erwartet. In China und Indien alleine lebt mit rund 2,7 Milliarden Menschen rund ein Drittel der Weltbevölkerung.

„Mit einer Strategie, die alleine auf Deutschland fokussiert ist, stoßen viele Unternehmen in Düsseldorf zunehmend an Grenzen“, so der Banker. Die Schwellenländer machten mittlerweile rund 60 Prozent am globalen BIP aus, bis 2024 dürften es 65 Prozent sein, schätzen die Experten der HypoVereinsbank. Noch Mitte der 1990er Jahre lag deren Anteil bei lediglich rund 40 Prozent. Für die hiesigen Firmen sind vor allem die Niederlande weiterhin das wichtigste Abnehmerland, gefolgt von Frankreich und Großbritannien. Aber auch die osteuropäischen Ländern gewinnen an Bedeutung. So stiegen die Exporte nach Rumänien zwischen 2013 und 2018 um jährlich 10,3 Prozent. Das bedeutet, dass das Volumen der Ausfuhren in das Land heute rund 70 Prozent über dem Niveau von vor fünf Jahren liegt. Ähnlich positiv entwickelten sich die Exporte nach Ungarn. Sie stiegen in den vergangenen fünf Jahren um jährlich 7,5 Prozent. Nach Kroatien waren es 6,9, nach Serbien 6,4 und nach Slowenien 6,0 Prozent. Im gleichen Zeitraum legten die Ausfuhren in die Niederlande lediglich um 0,6 Prozent pro Jahr zu. Nach Frankreich gingen sie sogar durchschnittlich um 0,3 Prozent zurück. „Das Osteuropageschäft ist auch für den Mittelstand interessant“, sagt Daniel Dalter. „Wer als Unternehmen wachsen will, sollte sich neben den Schwellenländern auch auf die Länder in Osteuropa konzentrieren.“ Zwar gäbe es politische Unsicherheiten, beispielsweise hinsichtlich des Brexit oder möglicher weiterer US-Strafzölle. Aber es gäbe auch ausreichend Chancen für Firmen.