Landgericht Düsseldorf War der Neffe vom Erbe der Tante „besessen“?

Ob ein 65-jähriger Düsseldorfer überhaupt jemals erbberechtigt war am Vermögen seiner Tante in Meerbusch, gilt als umstritten. Doch laut einer Anklage sowie laut einer Verurteilung in erster Instanz zu einem Jahr Bewährungsstrafe soll er nach dem Tod der alten Dame mit einem selbst gefälschten Testament eigene Ansprüche auf rund die Hälfte ihres Vermögens plus Immobilien angemeldet haben.