Reden wir übers Wetter Düsseldorf ist heiter bis eisig bis mild

Eine junge Frau habe ich vor einem Schaufenster zudem den Satz zu ihrer Freundin sagen hören: „Jetzt habe ich auch wieder Lust, ein paar neue T-Shirts zu kaufen.“ Den Handel wird’s freuen, denn aus den Geschäften ist die dicke Winterware bereits verschwunden, man ist also quasi angezogen auf Tage wie diese, an denen der Frühling eindeutig noch nicht da ist (sagt das Thermometer), aber klar und deutlich zu verstehen gibt, dass er auch dieses Jahr wieder anzubrechen vorhat. Was wir so gut gebrauchen können wie selten zuvor, denn weil wir alle seit vielen Monaten über die befürchtete Gasmangellage geredet haben, war der Winter in den Köpfen diesmal eindeutig länger da als in der Natur.