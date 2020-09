Pandemie : Düsseldorf ist für mehr Corona-Fälle gerüstet

Das Dorothee-Sölle-Haus hat als erste Einrichtung der Diakonie an der anlasslosen Reihentestung des Gesundheitsamtes teilgenommen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Klaus Göbels, der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, warnt vor zu viel Leichtsinn im Umgang mit der Pandemie. Eine Wiederholung der Reihentests in Altenheimen hält er aber für verzichtbar.

Der bislang moderate Verlauf der Corona-Pandemie in Düsseldorf darf nach Einschätzung des Gesundheitsamtes nicht zu nachlassender Sorgfalt bei den Hygiene- und Abstandsregeln führen. „Wer das nicht versteht, riskiert auch in unserer Stadt einen sprunghaften Anstieg der Fallzahlen. Ein Blick nach Spanien zeigt, wie fragil die Situation immer noch ist“, sagt Klaus Göbels, Leiter des Gesundheitsamtes. Erstmals nach der Sommerpause berichteten am Mittwoch mehrere städtische Ämter über die Corona-Entwicklung in der Landeshauptstadt. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Ist die Stadt auf einen möglichen Anstieg der Zahlen im Herbst vorbereitet? Davon gehen die Experten in der Verwaltung aus. Neben dem Diagnosezentrum an der Mitsubishi-Electric-Halle sowie einer Reihe niedergelassener Ärzte sind acht mobile Abstricheinheiten mit eigenen Fahrzeugen im Einsatz, um Menschen auf das Virus zu testen. Um punktgenau reagieren zu können, wird es auch künftig drei Interventionsteams geben, die auf besonders sensible Gruppen ausgerichtet sind. Im Einsatz ist jeweils ein Team für den Bereich Asyl, für Alten- und Pflegeheime sowie für Gemeinschaftseinrichtungen. Hierzu zählen vor allem Kitas und Schulen. Zudem bleibt es bei der Kontrolle der freien Bettenkapazitäten in den Kliniken. Rund 200 Beatmungsbetten gibt es in Düsseldorf. Mindestens zehn Prozent davon werden für mögliche Covid-19-Patienten freigehalten. „Damit das so bleibt, prüfen wir auch künftig die aktuelle Auslastung in den Kliniken“, sagt der Amtsleiter.

Muss das Gesundheitsamt personell besser ausgestattet werden? Göbels setzt bei diesem Thema mehr auf Qualität als auf Quantität. „Mein Ansatz ist nicht, möglichst viele neue Stellen zu schaffen“, sagt er. Kurzfristige Spitzen würden auch dadurch aufgefangen, dass sich die Ämter in der Krise intensiv unterstützten. Dazu zähle auch die Bereitstellung von Personal. Zudem sei es wichtig, im Gesundheitsamt qualitativ hochwertige Stellen zu schaffen. Aktuell bewirbt sich das Amt beim Robert-Koch-Institut um eine Postgraduiertenausbildung für angewandte Epidemiologie (PAE).

Wie ist die Lage in den Alten- und Pflegeheimen? Bislang haben Reihentests in 38 Alten- und Pflegeeinrichtungen stattgefunden. Die Untersuchungen sollen bis zum 28. Oktober beendet sein. Die großen Wohlfahrtsverbände, darunter die Caritas, die Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) nehmen nach teilweisem Zögern inzwischen alle daran teil. Bis Mitte vergangener Woche wurden 85 Bewohner und 69 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Rechnet man die Fälle hinzu, die außerhalb der Reihe entdeckt wurden, gab es in Düsseldorf bislang 118 Bewohner sowie 88 Mitarbeiter mit positivem Testergebnis. Vor allem bei den zuletzt vorgenommenen Untersuchungen wurden kaum noch Fälle entdeckt. Zum Vergleich: In Düsseldorf leben knapp 5000 Männer und Frauen in Alten- und Pflegeheimen.

Werden die Massentests nach Kölner Vorbild wiederholt? Die Chancen für einen zweiten Rundumschlag sinken. Caritas-Direktor Henric Peeters hält ihn nicht für sinnvoll: „Wir verunsichern damit nur unsere Bewohner und Mitarbeiter, obwohl wir kaum noch Fälle identifizieren.“ Das schätzt Göbels genauso ein: „Wir gewinnen deutlich mehr, wenn alle die Grippe-Impfung wahrnehmen und die Hygienestandards weiterhin sehr genau beachtet werden.“ DRK-Chef Stefan Fischer hingegen hat keine grundsätzlichen Einwände gegen eine zweite Runde. Und Awo-Geschäftsführerin Marion Warden sagt: „Wir bleiben bei unserer Linie, dass Reihentests nur dann sinnvoll sind, wenn sie regelmäßig wiederholt werden.“