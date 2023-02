Influencer in Düsseldorf Millionen Fans folgen Düsseldorfern

Beauty Doch Dagi Bee ist nicht die einzige Düsseldorferin, deren Leben Tausende oder Millionen in den sozialen Medien verfolgen. Auch andere Influencer aus Düsseldorf sind aktiv im Geschäft – in ganz unterschiedlichen Bereichen. Als Mrs. Bella ist Isabella Schmidt in den sozialen Medien bekannt und erfolgreich. Seit 2014 veröffentlicht sie dort Videos und nimmt ihre Abonnenten vor allem im Bereich Beauty mit. Auf Youtube verfolgen das 1,11 Millionen Menschen, auf Instagram sind es derzeit 2,4 Millionen. In einem ihren letzten Videos berichtete sie auf Youtube von ihrem Umzug in eine Penthouse-Wohnung.