Studie : Ein guter Ort für selbständige Eltern

Düsseldorf Das Portal Betreut.de hat untersucht, in welchen Großstädten junge Unternehmer mit Kind gut aufgehoben sind. Düsseldorf landete beim Ranking ganz vorne – dank Gründergeist und vieler Co-Working-Spaces.

Punkten konnte die Landeshauptstadt in den ersten beiden Bereichen. Deutlich schlechter sieht es dagegen bei der letzten Säule aus. Fehlende Plätze in Kitas und in der Tagespflege (vor allem im U3-Bereich) führen hier sogar zu einem schlechten 68. Platz. „Das konnte aber durch überragende Werte in den beiden anderen Bereichen ausgeglichen werden“, sagt Anja Borngässer, die die Studie betreut hat. So sei es in einer Stadt mit besonders vielen Neugründungen für so genannte „Parentpreneurs“, also Selbständige mit Kind, leichter, die für ihre Bedürfnisse passgenauen Bedingungen zu finden.