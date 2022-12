Am Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf Ist der neue 149-Meter-Turm doch zu hoch?

Am Mörsenbroicher Ei steht mit dem fast 125 Meter großen Arag-Tower das höchste Hochhaus der Stadt. Die Centrum-Gruppe will nur wenige Meter entfernt an der Münsterstraße die neue Nummer eins der Hochhäuser schaffen. Auf dem Areal des ehemaligen Renaissance-Hotels soll es zwei Türme auf einem breiten Sockel geben, sie sollen 149 und 70 Meter hoch sein.