Wirtesprecherin zieht BiIanz „Die Altstadt ist ein tolerantes Dorf“

Interview | Düsseldorf · Vor 36 Jahren fing Isa Fiedler in der Altstadt an, jetzt wechselt sie auf die Funktionärsseite. In der Altstadt hat sie viel gelernt – auch fürs Leben.

06.10.2023, 08:07 Uhr

Isa Fiedler war 20 Jahre lang Sprecherin der Altstadtwirte. Nun wechselt sie auf die Funktionärsseite. Foto: Anne Orthen (ort)/Anne Orthen

Wir treffen Isa Fiedler (56) im Knoten, der ihr sogar einen Namen eingebracht hat: Knoten-Isa. Vor 36 Jahren fing sie in der Gastronomie an, vor 25 Jahren machte sie sich mit dem Knoten auf der Kurze Straße in der Altstadt selbstständig. 20 Jahre war sie Sprecherin der Altstadt-Wirte, jetzt aber ist sie als Vize-Geschäftsführerin zum Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein gewechselt. Ein Gespräch mit Rück- und Ausblick.